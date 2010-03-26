Киевсовет закрепил за собой землю под зданием мэрии на Крещатике

Киевский городской совет закрепил за собой земельный участок по адресу: ул. Крещатик, 36, на котором расположена столичная мэрия.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании Киевсовета. За него проголосовали 95 депутатов.

Земельный участок на Крещатике общей площадью 1,53 га, согласно документу, передан в постоянное пользование для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений административного назначения. Нормативно-денежная оценка данного участка определена в размере 47,3 млн. грн.

В решении также отмечается, что в соответствии с Законом Украины “О плате за землю”, земельный налог предусматривается в размере 473 тыс. грн.