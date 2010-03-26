США не выйдут из кризиса, пока цены на жилье не стабилизируются
Прогноз бывшего главы ФРС
Бывший глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Алан Гринспен считает, что США не преодолеют кризис, пока цены на жилье в стране не стабилизируются. "Мы не выйдем из кризиса, пока цены на жилье в США окончательно не стабилизируются. Судя по имеющимся данным, цены на жилье в стране стабилизировались, но все еще остаются неустойчивыми", - добавил А.Гринспен, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.
Коллапс на рынке жилой недвижимости стал причиной мирового финансового кризиса и привел к рецессии в экономике США. Даже несмотря на то, что экономика США вступила в фазу восстановления, опасения относительно слабого рынка жилой недвижимости и ситуации на рынке труда пока сохраняются. "Со временем жилищный сектор восстановится, ниже ему падать некуда", - отметил бывший глава ФРС США.
Кроме того, А.Гринспен отметил, что оптимистично настроен в отношении американской экономики в краткосрочной перспективе, но в то же время бюджетные проблемы США в долгосрочной перспективе вызывают беспокойство. "Нам необходимо поднять налоги и урезать пособия, однако страна настроена крайне негативно по отношению к этим мерам", - заявил А.Гринспен.