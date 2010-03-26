США не выйдут из кризиса, пока цены на жилье не стабилизируются

Бывший глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Алан Гринспен считает, что США не преодолеют кризис, пока цены на жилье в стране не стабилизируются. "Мы не выйдем из кризиса, пока цены на жилье в США окончательно не стабилизируются. Судя по имеющимся данным, цены на жилье в стране стабилизировались, но все еще остаются неустойчивыми", - добавил А.Гринспен, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.

Коллапс на рынке жилой недвижимости стал причиной мирового финансового кризиса и привел к рецессии в экономике США. Даже несмотря на то, что экономика США вступила в фазу восстановления, опасения относительно слабого рынка жилой недвижимости и ситуации на рынке труда пока сохраняются. "Со временем жилищный сектор восстановится, ниже ему падать некуда", - отметил бывший глава ФРС США.

Кроме того, А.Гринспен отметил, что оптимистично настроен в отношении американской экономики в краткосрочной перспективе, но в то же время бюджетные проблемы США в долгосрочной перспективе вызывают беспокойство. "Нам необходимо поднять налоги и урезать пособия, однако страна настроена крайне негативно по отношению к этим мерам", - заявил А.Гринспен.