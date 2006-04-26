Два выстрела в центре Киева

В результате перестрелки 25 апреля на Майдане Незалежности в Киеве пострадал сотрудник Управления государственной охраны Украины, осуществляющего охрану высших должностных лиц страны.

Об этом сообщает сегодня газета «Факты».

По информации издания, в сотрудника Управления госохраны выстрелил старший сержант милиции, боец отряда «Грифон» (подразделение по охране судебных заседаний и участников судебных процессов - УНИАН) ГУ МВД Украины в Киевской области.

Милиционер возвращался из Ирпеня в главк для сдачи табельного оружия. «На Майдане он столкнулся с тремя будто бы подвыпившими мужчинами. Те начали «наезжать» на милиционера. Сержант якобы попытался избежать стычки, но незнакомцы наседали, и тогда милиционер выстрелил в воздух. Поскольку драку этим предотвратить не удалось, сотрудник «Грифона» выстрелом ранил одного из нападавших в правое бедро», - пишут «Факты».

Как выяснила оперативная группа, прибывшая на место инцидента, «трое подвыпивших людей» оказались сотрудниками Управления государственной охраны Украины. Все участники происшествия направлены на экспертизу для установления их степени опьянения.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Майдане Незалежности 25 апреля около 13.00 двумя выстрелами был ранен 32-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в столичную Больницу скорой помощи с ранением правого бедра. В приемном отделении БСП отказались назвать фамилию пострадавшего.