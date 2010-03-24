В Черкассах накрыли конвертационный центр с оборотом 100 миллионов

В Черкассах сотрудники налоговой милиции выявили и прекратили функционирование конвертационного центра, через который в течение 2008-2009 годов было незаконно переведено в наличность около 100 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в Черкасской области.

В состав конвертационного центра входили 3 предприятия, зарегистрированные на подставных лиц. Организатором центра оказался житель Черкасс.

Механизм «конвертирования» средств и формирования незаконного налогового кредита заключался в оформлении реально существующим и действующим предприятиям документов, что позволяло уклоняться от уплаты налогов, а также незаконно получать наличные средства.

Для придания «бестоварным» финансово-хозяйственным операциям законного вида в налоговой отчетности предприятий, входивших в состав конвертационного центра, отображались неправдивые сведения о приобретении товаров/работ/услуг в «фиктивных» декларациях.