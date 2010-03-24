В Сумах из-за бездомных собак объявили чрезвычайное положение

Сумская городская комиссия по техногенно-экологической безопасности приняла решение о введении в городе Сумы чрезвычайного положения в связи с увеличением количества бездомных собак и случаев бешенства среди них.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации заместителя председателя городской комиссии по ТЭБ Александра ДАНИЛЕНКО, анализ обращений горожан в травмпункты с укусами бездомных животных заставляет назвать ситуацию чрезвычайной.

«Каждый день собаки кусают минимум трех человек. С начала года с укусами разной степени тяжести в больницы города обратились 152 человека, из которых каждый третий – ребенок», – рассказал А.ДАНИЛЕНКО.

В настоящее время на территории Сум насчитывается около 4 тыс. бродячих собак, и если будет упущен момент, то через 2-3 месяца специалисты прогнозируют их увеличение в 6 раз. Коммунальщики будут вылавливать собак и усыплять их.