Аэропорт «Жуляны» сможет конкурировать с «Борисполем»

Для того, чтобы аэропорт «Жуляны» смог составить конкуренцию аэропорту «Борисполь», к нему необходимо подвести метро и построить автотрассу от Воздухофлотского проспекта в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Для того, чтобы «Жуляны» имел конкурентное преимущество, нужно сделать две вещи – надо проложить новую дорогу и выйти напрямую на Воздухофлотский проспект – 3,5 км. Мы обсудили (этот вопрос – УНИАН), и правительство это профинансирует. И нужно построить 7,5 км метрополитена – прямо под аэровокзал», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Вместе с этим от отметил, что строительство дороги в 3,5 км – «вопрос легковыполнимый», строительство метро также технически возможно, однако его решение находится в компетенции Киевсовета.

Вице-премьер-министр считает, что вряд ли эти планы удастся реализовать к 2012 году.

«Насколько здесь мы успеем к Евро – это вопрос спорный», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. Он подчеркнул, что «Жуляны» никак не смогут конкурировать с аэропортом «Борисполь», если не будет дополнительных преимуществ для пассажиров.

«Борисполь» - транзитный порт, и авиакомпании не пойдут просто так из «Борисполя» в «Жуляны». Поэтому «Жулянам» надо создать дополнительные условия. Сегодня - автомобильные дороги, а завтра – метрополитен», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.