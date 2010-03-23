В понедельник Киев «осчастливят» забастовкой на транспорте

В Киеве 29 марта водители троллейбусно-эксплуатационного депо №2 с 5.00 до 10.00 проведут предупредительную забастовку с требованием погасить долги по заработной плате.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Национального форума профсоюзов Украины, при участии которого 23 марта состоялись переговоры коллектива и администрации троллейбусно-эксплуатационного депо.

Трудовой конфликт возник, в частности, из-за того, что работники троллейбусного депо №2, а это 900 человек, получили лишь 30% зарплаты за январь, а за февраль не получили никаких выплат.

В то же время, по информации члена инициативной группы, водителя Александра КОРНИЕНКО, «Киевпастранс» получил из бюджета 127 млн. грн. на погашение долгов по зарплате. Однако дирекция депо, которую возглавляет Василий НАЗАРЧУК, на сегодняшней встрече с коллективом утверждала, что не получала от власти средств. А.КОРНИЕНКО заявил, что работники других транспортных предприятий - например, депо №3 - зарплату за январь получили полностью, а за февраль – 50%.

“На собрании коллектив депо не получил от руководства четкого объяснения причин задержки зарплат, поэтому водители депо №2 единодушно высказались за проведение предупредительной забастовки 29 марта”, – сказано в сообщении профсоюзов.

Таким образом, в следующий понедельник на 5 часов будет прекращено движение троллейбусов на большинстве маршрутов на правом берегу Киева.

Кроме выплаты зарплаты, работники депо требуют урегулировать проблему с прохождением наркологического контроля водителями: сейчас эта система крайне нерациональна и приводит к потере личного времени, которое водителям не оплачивается.

Кроме того, они выступают против нарушения требований безопасности труда – по нынешним правилам водители и кондукторы троллейбусов должны передавать смену не на территории депо, а непосредственно на маршруте.