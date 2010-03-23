Sotheby's продает украинские картины, считавшиеся утерянными

На аукцион Sotheby`s выставлена коллекция произведений украинских авангардных художников начала XX века, которая ранее считалась утерянной, сообщает Лента.русо ссылкой на ArtDaily.

Речь идет о 86 работах так называемого Товарищества независимых художников, существовавшего в Одессе в 1910-х годах. Картины находились в собрании местного покровителя искусств Якова Перемена. В 1919 году он уехал в Палестину и увез с собой коллекцию.

В 1920-х годах было устроено несколько выставок картин одесских художников; мемориальная выставка прошла в 1960-61 годах, после смерти Я.Перемена. Затем в течение более 40 лет о картинах не было ничего слышно, пока в 2002 году некоторые из них не были показаны публике в музее в Тель-Авиве.

В коллекции Я.Перемена были произведения таких художников как Михаил Гершенфельд, Амшей Нюренберг, Исаак Малик, Теофил Фраерман, Сигизмунд Олесевич, Израиль Мексин. Товарищество независимых художников вдохновлялось работами Матисса, Ван Гога, Гогена и Сезанна.

Коллекция Я.Перемена оценена в 1,5-2 миллиона долларов.

Аукцион состоится 22 апреля в Нью-Йорке в рамках торгов русским искусством.