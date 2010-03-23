Украина и Вьетнам подписали соглашение в таможенной сфере

22 марта в Киеве подписано Соглашение между правительствами Украины и Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

Также таможенными администрациями Украины и Вьетнама был подписан Протокол о взаимодействии по вопросам обмена данными таможенной статистики взаимной торговли.

В начале встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между странами, а также рассказали о состоянии развития таможенных служб обеих стран в сложных экономических условиях.

Стороны отметили, что подписание соглашения и протокола станет фундаментом для дальнейшего строительства системы обмена информацией. Это, в свою очередь, будет способствовать не только налаживанию внешней торговли, а также повысит уровень противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде товаров.

Программа визита предусматривает посещение делегацией Республики Вьетнам Центрального таможенного управления лабораторных исследований и экспертной работы, Киевской региональной таможни для ознакомления с их работой.