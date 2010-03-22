Бельгийка и полька пытались незаконно вывезти из Украины малыша

Две иностранки, пытавшиеся незаконно вывезти из Украины маленького мальчика, задержаны в пункте пропуска «Краковец» Львовской области.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, отметив, что гражданки Бельгии и Польши пытались выдать малыша за двухлетнюю девочку.

В частности, по данным пограничников, легковой автомобиль «Фольксваген», за рулем которого была 56-летняя бельгийка, въехал в пункт пропуска вчера около 15.00. В машине также находилась 26-летняя гражданка Польши с ребенком. Вместе со своим паспортом полька подала на контроль справку об обращении в органы внутренних дел Украины с заявлением о потере паспорта дочери, с которой она вроде бы приехала. Однако согласно базе данных Госпогранслужбы, иностранка пересекала границу нашего государства без ребенка.

После того, как обеих иностранок пригласили для собеседования, выяснилось, что «девочка» на самом деле является мальчиком. Полька призналась, что согласилась перевезти его через границу за 3 тысячи евро. Эту сумму вроде бы пообещал отец малыша - гражданин США. По словам перевозчицы, мать мальчика умерла, а бабушка, проживающая во Львове, содержать внучка не хотела.

Пограничники сообщили о попытке незаконного вывоза ребенка органы СБУ и МВД. Обстоятельства правонарушения выясняются.