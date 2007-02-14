Тимошенко объявляет ”Большую уборку” на подконтрольной территории

До конца следующей недели лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО планирует объехать все регионы страны, где Блок Юлии Тимошенко имеет крупные фракции в местных советах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Виннице.

«Завтра я буду в Черкассах, а затем еще в одном областном центре центральной Украины», - сообщила лидер БЮТ.

На следующей неделе Ю.ТИМОШЕНКО планирует посетить все регионы Украины, где БЮТ имеет большие фракции в местных советах. «В этих регионах я буду отслеживать прозрачность деятельности депутатского корпуса местных советов и буду пытаться увеличить доходы местных бюджетов за счет продажи земли и коммунального имущества на аукционах», - отметила она.

Лидер БЮТ добавила, что «такая практика позволит увеличить доходы местных бюджетов в 2-2,5 раза».

Как сообщал УНИАН, сегодняшней поездкой в Винницу Ю.ТИМОШЕНКО начинает тур по регионам под лозунгом «Большая уборка». Цель тура – наведение порядка в органах местного самоуправления, заставить депутатов работать для людей, а не для себя. Основные требования Ю.ТИМОШЕНКО: снизить для населения тарифы на жилищно-коммунальные услуги и ввести честную и прозрачную процедуру продажи земли исключительно на аукционах.