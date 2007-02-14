МИД Украины рекомендует не ездить в Гвинею

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Гвинейскую Республику до нормализации ситуации в этом государстве.

Об этом идет речь в комментарии руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Андрея ДЕЩИЦЫ, переданном УНИАН.

По его словам, в Украине внимательно отслеживают развитие ситуации в Гвинейской Республике и с глубоким беспокойством воспринимают сообщение о дальнейшем ее обострении.

“Мы выражаем искреннее сожаление в связи с гибелью людей в ходе событий, вызванных политическим кризисом, и призываем органы власти Гвинейской Республики и все причастные стороны со всей ответственностью подойти к поиску путей мирного решения спорных вопросов, воздерживаться от каких-либо действий, могущих привести к новым человеческим жертвам”, - сказано в комментарии.

Украина обеспокоена судьбой граждан Украины, которые проживают или временно находятся на территории Гвинеи. В связи с этим Посольству Украины в Гвинейской Республике даны необходимые инструкции по принятию всесторонних мер для гарантирования безопасности граждан Украины.

Как сообщалось, Президент Гвинеи Лансан КОНТЕ 13 февраля ввел военное положение в стране в ответ на выступления сторонников профсоюзов, настаивающих на его отставке. Во время столкновений манифестантов с полицией погибло около 100 человек.