Клеопатра покажет свое истинное лицо (фото)

Серебряный динарий с изображениями Марка Антония и Клеопатры. Фото с сайта livius.org

Музей британского университета Ньюкасла впервые покажет широкой публике древнеримскую монету, на которой отчеканены профили царицы Клеопатры и полководца Марка Антония. Полулегендарные любовники, об облике которых современная публика привыкла судить по голливудским фильмам, изображены на серебряном динарии 32 года до нашей эры нелестно: у Клеопатры оказался скошенный лоб, узкие губы и острый нос, а у Марка Антония - выкаченные глаза, крючковатый нос и толстая шея, отмечает обозреватель газеты The Independent.

Монеты с Клеопатрой и Марком Антонием - не редкость, но большинство из них плохо сохранились или явно льстят монархам. Нюкаслский динарий, по одной из теорий, которую приводит газета The Guardian, изображает царицу и полководца реалистично для того, чтобы отпугнуть потенциальных претендентов на престол.

Монета принадлежит Нюкаслскому обществу антикваров с 1920-х годов. Ее решено было передать на выставку после того, как началось формирование экспозиции нового музея Great North Museum, открытие которого запланировано на 2009 год.

Считается, что античные авторы отдавали должное уму, обаянию и, не в последнюю очередь, богатству Клеопатры. Образ неотразимой красавицы-царицы сформировался в Европе уже много позже - в Новое время.

Лента.ру