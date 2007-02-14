Прогноз погоды на 15 - 19 февраля

Завтра в Украине сохранится облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, только ночью в северных и центральных областях местами небольшой дождь.

Как сообщает Укргидрометцентр, на большей части территории страны ожидаются туманы. В северных и западных областях на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в северных и западных областях на протяжении суток от 1° мороза до 4° тепла; на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла, в южной части местами 11-14°.

В Закарпатье без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла; в горах ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

16 февраля облачно, без существенных осадков, только в западных областях небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в южной части и большинстве западных областей ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в Крыму до 11° тепла. В северных, Ривненской и Волынской областях ночью 2-7° мороза, днем от 1° тепла до 4° мороза. На остальной территории ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла. В Закарпатье временами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

17 февраля ожидается облачная погода, без существенных осадков. В западных, восточных областях, Приазовье и Крыму небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, утром и днем в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях порывы 15-20 м/с.

Температура в южной части и большинстве западных областей ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла; в северных, Ривненской и Волынской областях 6-11° мороза, местами до 14° мороза, днем 2-7° мороза; на остальной территории ночью 2-7° мороза, днем около 0°. В Закарпатье ночью ожидается дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

18 февраля преимущественно без осадков, только в Крыму временами снег и мокрый снег. Температура ночью 7-13° мороза, в северных областях до 16°, в южной части 3-9° мороза; днем 1-7° мороза, в северных и восточных областях до 10° мороза. В Закарпатье также преимущественно без осадков. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

19 февраля осадков не ожидается. Повышение температуры на 4-7°, только ночью на Левобережье температура существенно не изменится. В Закарпатье также без осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве и области 15 февраля облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, слабый туман, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла; по области ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла.

16 февраля ожидается облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 1° тепла до 4° мороза.

17 февраля погода существенно не изменится, однако температура воздуха снизится ночью до 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.

18 февраля преимущественно без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 4-9° мороза.

19 февраля также без осадков. Температура ночью 5-10° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла.