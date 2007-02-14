Южмаш просит не бежать впереди паровоза

Пресс-служба КБ «Южное» опровергает информацию, распространенную некоторыми СМИ, о том, что якобы установлены причины аварии ракеты-носителя «Зенит 3SL». Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Центра информационных связей КБ “Южное” Юрий МОШНЕНКО.

По его словам, межведомственная украинско-российская комиссия по установлению причин аварии ракеты-носителя еще не завершила свою работу. Ю.МОШНЕНКО выразил надежду, что предварительные выводы комиссия предоставит в марте.

Ю.МОШНЕНКО заявил, что ни члены межведомственной комиссии, ни уполномоченные представители КБ “Южное”, ВО “Южмаш” и других разработчиков ракеты-носителя “Зенит 3SL” не предоставляли и не подтверждали СМИ информацию о том, что якобы “за аварию должна нести ответственность украинская сторона”.

“Украинские и российские издания, которые на днях распространили недостоверную информацию, не имели для этого никаких оснований”, - отметил Ю.МОШНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 31 января ракета-носитель "Зенит-3SL", которая должна была вывести на орбиту коммерческий спутник связи в рамках программы "Морской старт", взорвалась сразу после запуска с платформы “Одиссей” в Тихом океане. При взрыве ракеты-носителя никто из технического персонала не пострадал.

Ракета "Зенит-3SL" – совместное производство России и Украины. Первая и вторая степени разработаны ГКБ "Южное" и изготовлены ГП "ВО "Южмашзавод". Третья степень (разгонный блок ДМ-SL) разработан и изготовлен ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королёва" (РКК "Энергия", город Королёв, Московская область).