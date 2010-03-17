Грищенко дал в Москве прощальный прием

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО провел в Москве прием по случаю завершения своей дипломатической миссии в качестве посла Украины в Российской Федерации.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в РФ, прием состоялся сегодня вечером в посольстве Украины в Москве.

По приглашению новоназначенного министра иностранных дел Украины это мероприятие посетили министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ, исполнительный секретарь СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ, должностные лица аппарата Совета безопасности РФ, российского МИД, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, руководители ведущих СМИ и выдающиеся деятели искусств России.

Один из участников приема обратил внимание на то, что мероприятие посетил С. ЛАВРОВ, который традиционно очень редко ходит на приемы в дипломатические представительства. «Это свидетельство особого внимания к Украине российского руководства и того уважения, которым пользуется в Москве К. ГРИЩЕНКО», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 июня 2008 года экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил К. ГРИЩЕНКО послом Украины в Российской Федерации. 11 марта 2010 дипломат был назначен министром иностранных дел Украины.