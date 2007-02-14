Руслана Писанка объявит о разводе
12:20, 14 февраля 2007Общество
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Актрису поддержит Лолита
Сегодня на ток-шоу Лолиты придет Руслана Писанка. Впервые с телеэкрана она объявит о разводе с мужем. Говорят, супруг был недоволен габаритами Русланы... В общем, теперь Писанка собирается на Венский бал - искать себе заморского принца, в крайнем случае - графа. Лолита примет живейшее участие в этих сборах, а главное - в психологической подготовке Писанки.
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