Янукович повернулся лицом к Итере

ООО "НГК "Итера" (Россия) рассматривает возможность реализации энергетических проектов в Украине. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО "НГК "Итера".

В сообщении отмечается, что 12 февраля премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел встречу с председателем Совета директоров группы компаний «ИТЕРА» Игорем МАКАРОВЫМ, в ходе которой обсуждались перспективы реализации ряда инвестиционных проектов в сфере энергетики, которые «Итера» может реализовать совместно с украинскими партнерами.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что правительство Украины заинтересовано в привлечении иностранных инвестиций в энергетическую сферу.

Справка УНИАН. НГК "Итера" до 2003 года была оператором транспортировки туркменского природного газа от границы Туркменистана с Узбекистаном до границы России с Украиной и продавала газ на границе России и Украины украинским посредникам. В 2003 году "Газпром" вытеснил "Итеру" с украинского рынка.

Сегодня оператором по транспортировке туркменского газа в Украину выступает компания "РосУкрЭнерго".

В 2005 году НГК "Итера" намеревалась вернуться на украинский рынок и реализовать на нем до 4 млрд. кубометров газа, в случае получения возможности импортировать газ, который планировалось приобретать по внешнеэкономическим контрактам.

Украинские компании группы "Итера" (ПИИ "Итера Энерджи" и ЗАО "ТЭК "Итера Украина") в настоящее время реализуют природный газ, добытый на территории Украины, компаниями не входящими в НАК "Нафтогаз Украины".