Со здания на Крещатике отвалился кусок барельефа и разбил "Тойоту" (фото)
17:51, 17 марта 2010Общество
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Люди не пострадали
На Крещатике со здания отвалился кусок барельефа и повредил автомобиль, припаркованный возле этого здания на тротуаре.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во второй половине дня на третьем этаже здания по адресу: улица Крещатик, 10, отвалился большой кусок отделочной штукатурки - барельеф с изображением персонажей античной мифологии.
Барельеф упал на автомобиль «Тойота Камри», припаркованный непосредственно возле этого здания, в результате чего разбит люк на крыше автомобиля, заднее стекло и поврежден кузов в нескольких местах.
По предварительным данным, никто из прохожих в результате инцидента не пострадал.
На месте происшествия работают представители правоохранительных органов.
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