Со здания на Крещатике отвалился кусок барельефа и разбил "Тойоту" (фото)

На Крещатике со здания отвалился кусок барельефа и повредил автомобиль, припаркованный возле этого здания на тротуаре.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во второй половине дня на третьем этаже здания по адресу: улица Крещатик, 10, отвалился большой кусок отделочной штукатурки - барельеф с изображением персонажей античной мифологии.

Барельеф упал на автомобиль «Тойота Камри», припаркованный непосредственно возле этого здания, в результате чего разбит люк на крыше автомобиля, заднее стекло и поврежден кузов в нескольких местах.

По предварительным данным, никто из прохожих в результате инцидента не пострадал.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов.