Азаров ”огорчил” украинцев

Первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ считает, что Россия потеряла интерес к созданию Единого экономического пространства с Украиной, Беларусью и Казахстаном.

Об этом он заявил в эфире программы «Час» на «5-м канале».

«В политических переговорах с Россией, Казахстаном и Беларусью были упущены инициативы, упущено время и динамика переговорного процесса. Та власть, которая пришла потом, после нас, в 2005 году сделала все, чтобы остановить и затормозить этот процесс», - сказал первый вице-премьер. Он также напомнил, что «ход развития событий в 2005-2006 году показал, что раз Украина вышла из переговорного процесса, то мы, по сути, отказались от этих общих принципов рынка, и Россия потеряла интерес к созданию такого общего рынка. Более того, она увидела выигрыш в том, чтоб перейти на рыночные механизмы ценообразования в газовой сфере».

«Пока возврата к тем договорам, соглашениям по ЕЭП, которые были, интереса у наших партнеров, - я говорю с сожалением, - нет. Поэтому нечем пугать, пугать и огорчать (потому что кто-то является сторонниками ЕЭП), и опрос общественного мнения показывает, что более 60% украинцев считает, что Единое экономическое пространство послужит интересам Украины; так я вот, к сожалению, хочу их огорчить. Но одновременно, в кавычках, хочу порадовать противников ЕЭП», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.