Продавца ювелирного магазина ослепили из газового баллончика

В Харькове двое неизвестных ограбили ювелирный магазин.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, ограбление произошло около 13.00 в районе Коммунального рынка, неподалеку от супермаркета, на пересечении улицы 50-летия СССР и проспекта Героев Сталинграда.

По словам Л.ВОЛКОВОЙ, в магазине злоумышленники попросили посмотреть драгоценности, а затем, направив на продавца слезоточивый газ из баллончика, схватили украшения и скрылись в неизвестном направлении.

На месте работают оперативники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила руководитель ЦСО.

Как сообщал УНИАН, это уже четвертое ограбление ювелирных магазинов в Харькове, начиная с конца октября 2009 года. Два из них произошли в центре города, третье – в одном из многолюдных мест Харькова – в районе проспекта Гагарина.