Янукович подписал закон о поддержке национальных фильмов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины № 1909-VІ “О внесении изменений в Закон Украины «О кинематографии» и другие законы Украины о поддержке производства национальных фильмов”.

Текст закона размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, фильмокопии и исходные материалы фильмов документального характера кинопериодики произведений кино- и видеолетописи (кино-, видеодокументы), созданные полностью или частично на средства государственного бюджета Украины, а также фильмокопии фильмов документального характера, кинопериодики, произведений кино- и видеолетописи, созданные в Украине на средства юридических лиц частной формы собственности и физических лиц, хранятся в государственном кинофотофоноархиве в соответствии с законом.

Сумма расходов и субсидий на финансовую поддержку кинематографии выделяется отдельной строкой в государственном и местных бюджетах.

С целью финансовой поддержки национальной кинематографии Кабинет министров создает специальный счет финансовой поддержки национальной кинематографии, на который перечисляются сбор на развитие национальной кинематографии, который является источником формирования специального фонда государственного бюджета Украины для финансирования производства национального фильма на каждый текущий год.