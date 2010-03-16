В Италии арестована украинка, задушившая младенца

15 марта карабинеры города Пистоя (Италия) арестовали украинку, Татьяну Г. по обвинению в убийстве собственного новорожденного ребенка. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По информации издания, 42-летняя женщина, проживающая в городке Фюмальбо, провинция Модени, работает барменом в одном из баров города Абетоне. Собственно в этом баре и произошла трагедия.

По словам украинки, которая на допросе полностью признала свою вину, она почувствовала плохо и вышла в помещение раздевалки, где без посторонней помощи родила живого мальчика весом около 3 кг. Женщина задушила ребенка, засунув ему в рот носовой платок. После этого, спрятав тело ребенка в сумку, она попросила помощи у сотрудников бара, пожаловавшись на кровотечение. На машине скорой помощи женщина вместе с сумкой, которую она не выпускала из рук, была доставлена в приемное отделению больницы Абетоне, откуда была переведена в больницу “Дель Чеппо” города Пистоя.

Позднее в больнице карабинеры нашли в сумке тело ребенка.

На допросе женщина объяснила свой поступок страхом потерять работу и документы на пребывание в Италии.

Татьяна Г. находится в Италии легально около 10 лет. Сначала ухаживала за больным в провинции Модени, а на протяжении последних лет работала барменом в городке Абетоне.

Вместе с женщиной проживает ее старший ребенок, который ходит в итальянскую начальную школу.

Арестованную гражданку Украины поместили в тюрьму “Солличчяно” города Флоренции. Представители правоохранительных органов продолжают расследовать дело.