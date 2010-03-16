Налоговые каникулы для малого бизнеса введут уже через месяц?
09:30, 16 марта 2010Общество
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Проект будет готов через неделю
Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не исключает, что налоговые каникулы на 5 лет для малого бизнеса могут быть введены уже через месяц.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.
"Мы сейчас отрабатываем такие налоговые каникулы для малого бизнеса, пока для среднего не отрабатывали. Что касается малого бизнеса, то я думаю, что нам удастся их сделать на 5 лет", - заявил С.ТИГИПКО.
При этом он отметил, что если Верховная Рада оперативно примет соответствующий законопроект, который будет готов через неделю, то ввести такие каникулы можно будет через месяц.
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