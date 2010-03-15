К 65-летию Победы на Кировоградщине обновят почти тысячу памятников

В Кировоградской области к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приведут в порядок 969 мемориалов и памятников погибшим воинам.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления по вопросам внутренней политики и связей с общественностью Кировоградской облгосадминистрации Сергей КАРАКУЛИН.

По его словам, сейчас в районах работают рабочие группы, которые определяют объемы и стоимость реставрационных работ.

На территории Кировоградской области находятся 574 братские могилы, 269 одиночных захоронений, 72 мемориальных комплекса, 5 военных кладбищ, где в целом похоронено 138 тысяч защитников Отечества.

Также областная власть планирует к 9 мая 2010 года выпустить книгу об участии Кировоградской области в истории войны 1941-45 годов, ориентировочная стоимость тиража составит 90 тыс. грн.