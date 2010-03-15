Украденная в Одессе картина Караваджо «всплыла» на московском аукционе?

Директор Одесского музея западного и восточного искусства Владимир ОСТРОВСКИЙ обнаружил на одном из московских интернет-аукционов объявление о продаже украденной из музея картины Караваджо «Взятие Христа под стражу».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сообщил на пресс-конференции.

По словам В.ОСТРОВСКОГО, ему написала письмо одна из почитательниц одесского музея, в котором предложила обратить внимание на объявление в одном из интернет-аукционов.

«Я посмотрел и ужаснулся, потому что на этом сайте была репродукция картины «Взятие Христа под стражу», также сообщение, что ее продают на одном из московских аукционов за 60 миллионов рублей», - заявил директор музея, уточнив, что объявленная цена примерно в 2 млн. долл. является смехотворно малой ценой за эту картину.

«У меня нет ответа на вопрос: что продают - нашу картину или копию, или еще что-то, но информация такая есть», - добавил В.ОСТРОВСКИЙ.

Директор музея добавил, что незамедлительно сообщил об этом факте сотрудникам облуправления Службы безопасности Украины. Однако, по его словам, ни о каких подвижках в расследовании дела о хищении картины ему до сих пор не известно.

В.ОСТРОВСКИЙ уточнил, что в марте 2009 года это резонансное дело поручено вести другому следователю Приморского РОВД Одессы, назначен и куратор из облуправления СБУ. «Кстати, нам несколько раз даже удавалось дозвониться до нового следователя, а в ответ на запросы нам отвечали, что есть тайна следствия и все», - уточнил директор музея.

Как сообщал УНИАН, шедевр гениального Микеланджело Меризи да Караваджо «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды» стоимостью около 100 млн. долл. похитил, по предположению одесских правоохранителей, в ночь на 4 августа 2008 года вор-одиночка. Забравшись через окно в музейный зал, он вырезал полотно из рамы и ушел через крышу здания музея.

Злоумышленнику удалось похитить картину Караваджо из-за недостаточной охраны экспонатов, оправдывался начальник управления Государственной службы охраны Одесского ГУМВД Александр ИВАНОВСКИЙ. По его словам, в момент кражи картины музей "не имел практически никакой системы охраны".

Он также отметил, что ночью в музее находился лишь один охранник, а на окнах отсутствовали решетки. Сигнализация была установлена в 1996 году и состояла лишь из акустических датчиков на стеклах окон, которые включают сирену только при повреждении стекла.

Позже специалисты также выдвинули гипотезу, что полотно при краже было повреждено и вывезено за пределы территории Украины.