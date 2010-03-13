Нацбанк дает льготы банкам, кредитующим товаропроизводителей

Национальный банк Украины своим постановлением №115 от 5 марта 2010 года определил ряд льготных норм для банков, которые кредитуют товаропроизводителей.

Указанным документом, текст которого имеется в распоряжении УНИАН, вносятся изменения в постановления Нацбанка №328 от 3 июня 2009 года и №650 от 3 ноября 2009 года.

«… Банки, осуществляющие кредитование товаропроизводителей, получают право на применение льготных норм во время классификации кредитных операций с заемщиками – товаропроизводителями и расчета норматива адекватности регулятивного капитала/платежеспособности (Н2)», – говорится в сопроводительном письме, которое регулятор направил коммерческим банкам вместе с текстом постановления.

Также в постановлении №115 дано определение товаропроизводителя. В Нацбанке установили, что товаропроизводителем может считаться субъект хозяйствования, в частности, у которого полученный от реализации собственной продукции валовой доход (для предпринимателей – объем выручки) больше 75% общей сумы валового дохода (выручки) при условии использования в производственном процессе производственных мощностей, сырья, материалов, рабочей силы, технологических процессов и т.д. Все это должно быть подтверждено налоговой или финансовой отчетностью субъекта хозяйствования.

Постановление №115 вступает в силу со дня его подписания.