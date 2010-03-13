За взятку задержан замвоенкома киевского района

В Киеве оперативники СБУ задержали за взятку заместителя начальника военного комиссариата одного из районов столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, после задержания в служебном кабинете подозреваемого изъяли вещественные доказательства - стогривневые купюры с надписью «взятка».

Установлено, что 32-летний майор, злоупотребляя служебным положением, с целью личного обогащения требовал и получил от гражданина Украины взятку в 8 тыс. грн. за выдачу военного билета без законных на то оснований.

По материалам ГУ СБУ в Киеве и Киевской области военной прокуратурой Киевского гарнизона возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины, то есть получение взятки, в сочетании с вымогательством. Злоумышленник взят под стражу.