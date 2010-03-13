Командующий ВМС пригласил Индию на украинско-американские учения

Вопросы сотрудничества между военными флотами Украины и Индии обсудили сегодня в Севастополе командующий Военно-Морских Сил Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ и атташе по вопросам обороны при Посольстве Индии в Украине командор Куньюмон МЭТЬЮ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, И.ТЕНЮХ отметил давнее сотрудничество между военными ведомствами Украины и Индии, и выразил надежду, что отношения между военными флотами двух государств будут углубляться.

«Моряки должны как можно больше общаться в море, а не в кабинетах, и совместно отрабатывать присущие им задачи», - отметил командующий.

Адмирал также пригласил представителей ВМС Индии к участию в украинско-американских учениях «Си Бриз-2010». По мнению И.ТЕНЮХА, индийская сторона могла бы послать в Украину на учения корабль и несколько офицеров в объединенный штаб учений.

К.МЭТЬЮ, со своей стороны, поблагодарил адмирала И.ТЕНЮХА за приглашение индийским ВМС принять участие в учениях «Си Бриз – 2010».

Он также проинформировал командующего украинским флотом об участии ВМС Индии в антипиратской операции в районе Африканского Рога, а также выразил надежду, что сотрудничество между ВМС Индии и ВМС Украины будет и в дальнейшем развиваться во время участия в многонациональных учениях и совместных морских операциях.