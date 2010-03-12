Янукович сменил замглавы СБУ, ответственного за борьбу с коррупцией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Василия ГРИЦАКА с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины и назначил на эту должность Владимира РОКИТСКОГО.

Об этом говорится в соответствующих указах, опубликованных на сайте Президента.

Также своим указом В.ЯНУКОВИЧ уволил В.РОКИТСКОГО с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.