Аферист не вызывал подозрений, пока не обратился в банк

Во Львове правоохранительные органы задержали 30-летнего жителя области, который по поддельной справке о доходах получил в одном из банков кредит на 250 тыс. дол.

Как сообщила УНИАН инспектор отдела связей с общественностью Главного управления МВД во Львовской области Галина ЛЕМИШКО, было также установлено, что преступник длительное время занимался мошенничеством – представляясь работником милиции, обещал содействие в решении земельных вопросов и в приобретении автомобилей иностранного производства в кредит, соответственно получал денежные задатки в размере от 500 дол. и исчезал.

«Аферист даже специально сшил милицейский мундир, чтобы больше втираться в доверие людям, достал «липовое» удостоверение работника милиции», - сообщила Г.ЛЕМИШКО.

Как рассказал агентству начальник Франковского райотдела милиции Львова Роман РЫБИЦКИЙ, мошенник представлялся то автомаклером, то работником милиции, который, имея связи, за вознаграждение решает любые земельные вопросы.

«В течение аферист прокручивал свои дела, не вызывая никаких подозрений. Аж пока не надумал обмануть банк. Подделал справку о доходах и взял кредит на 250 тыс. дол., после чего исчез. Сложность в его задержании заключалась в том, что он постоянно менял место жительства, жил все время на новых квартирах, которые нанимал по поддельному паспорту», - сообщил Р.РЫБИЦКИЙ.

Жертвами афериста во Львовской области стало более 20 человек. Правоохранительные органы устанавливают пострадавших от действий мошенника в соседних областях.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Ведется следствие. Милиция разыскивает всех жертв мошенника, «уже известно, что ущерб от его афер достигает более полумиллиона долларов», - сообщили в ГУ МВД во Львовской области.