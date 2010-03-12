Янукович поручил провести ревизию законопроектов Тимошенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ провести ревизию законопроектов предыдущего правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение В.ЯНУКОВИЧ сделал сегодня во время встречи с новым составом Кабинета министров.

«Нам нужно посмотреть на те законопроекты, которые были разработаны предыдущим правительством, их пересмотреть – если отвечают с точки зрения нового правительства, то направить в Верховную Раду, а если нет – отозвать и работать над новыми законопроектами», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, Президент поручил правительству разработать программу реформ, которые позволят стране успешно выйти из кризиса. В частности, В.ЯНУКОВИЧ поручил координировать эту работу вице-премьер-министру Сергею ТИГИПКО и первому заместителю главы Администрации Президента Ирине АКИМОВОЙ.