ДТП в Житомирской области: 5 погибших

Cегодня в дорожно-транспортном происшествии в Житомирской области погибли 5 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Житомирской области.

Авария произошла в 9 часов утра. На трассе между Коростышевом и селом Кочеров столкнулись легковой автомобиль, грузовой микроавтобус и микроавтобус “Фиат”.

В результате столкновения погибли водитель и трое пассажиров "Лады". Также в этой аварии погиб пассажир микроавтобуса. Он сел туда за несколько километров от места аварии, чтобы подъехать.

Сейчас на месте аварии работают спасатели. С помощью спецтехники они уже достали тела погибших.