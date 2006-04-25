Черновецкий проверяет обоснованность цен на новое жилье

Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил подразделениям администрации в месячный срок проверить обоснованность цен на новопостроенное жилье в городе Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

По данным пресс-службы, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил внести предложения относительно возможных мероприятий уменьшения стоимости квартир в новых домах, а также сделать более доступным для граждан со средним уровнем достатка улучшение своих жилищных условий таким способом.

До 6 мая 2006 года на рассмотрение Киевского городского председателя должен быть подан план мероприятий, направленных на увеличение объемов строительства жилья для малообеспеченных граждан, которые находятся на квартирном учете, в том числе за счет средств городского бюджета и дополнительных источников финансирования.

Кроме того, должны быть внесены предложения относительно повышения прозрачности и широкого привлечения общественности к контролю за распределением квартир.