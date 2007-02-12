Убийца Алика Грека получил пожизненное
15:27, 12 февраля 2007Общество
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Решение суда по делу о взрыве на стадионе в Донецке
|Вячеслав СИНЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, соответственный приговор суд вынес сегодня (УНИАН: взрыв на стадионе в Донецке произошел 15 октября 1995 года, в результате которого погиб бывший президент футбольного клуба «Шахтер» Ахат Брагин - Алик Грек - и несколько человек из его окружения).
Кроме того, суд приговорил В.СИНЕНКО к выплате возмещения семьям двух погибших в результате взрыва по 50 тыс. грн. каждой семье.
Суд счел доказанным участие В.СИНЕНКО в преступной деятельности организованной преступной группы Евгения КУШНИРА.
Суд также признал В.СИНЕНКО особо опасным для общества и постановил считать началом срока отбытия наказания 29 марта 2004 года.
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