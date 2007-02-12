Убийца Алика Грека получил пожизненное

Вячеслав СИНЕНКО

В Донецке суд по делу о взрыве на стадионе «Шахтер» приговорил подсудимого Вячеслава СИНЕНКО к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, соответственный приговор суд вынес сегодня (УНИАН: взрыв на стадионе в Донецке произошел 15 октября 1995 года, в результате которого погиб бывший президент футбольного клуба «Шахтер» Ахат Брагин - Алик Грек - и несколько человек из его окружения).

Кроме того, суд приговорил В.СИНЕНКО к выплате возмещения семьям двух погибших в результате взрыва по 50 тыс. грн. каждой семье.

Суд счел доказанным участие В.СИНЕНКО в преступной деятельности организованной преступной группы Евгения КУШНИРА.

Суд также признал В.СИНЕНКО особо опасным для общества и постановил считать началом срока отбытия наказания 29 марта 2004 года.