Подготовка Дня Победы в Севастополе идет полным ходом

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН обсудил с командующими Военно-Морских Сил Украины и Черноморского флота РФ, адмиралом Игорем ТЕНЮХОМ и вице-адмиралом Александром КЛЕЦКОВЫМ ряд вопросов, связанных с программой празднования Дня Победы в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, обсуждались детали проведения парада: марша победителей и торжественного прохождения войск Севастопольского гарнизона.

Подводя некоторые итоги первой рабочей встречи с командующими, С.КУНИЦЫН отметил, что «работа по подготовке празднования Дня Победы в Севастополе идет полным ходом. Этот праздник, особенно в год 65-летия Великой Победы, в год, объявленный в стране годом ветеранов, безусловно, главный. Я рад, что к работе подключились военные. И то, что программу мероприятий мы обсуждали с двумя командующими, только подчеркивает значение празднования 9 мая в Севастополе».

Он уверен, что торжества пройдут на самом высоком уровне.