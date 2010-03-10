Коммунисты прорвались на выставку, посвященную коммунистическому террору

В Херсоне сторонники коммунистической идеи едва не сорвали сегодня открытие историко-документальной экспозиции «Сломанные судьбы: коммунистический террор в Украине 1920-1950-х годов», которая начала работать в областном краеведческом музее.

Как передает корреспондент УНИАН, около 15.00 у здания музея собрались около 20 человек, преимущественно люди преклонного возраста, с символикой и флагами КПУ и СССР. Они пытались попасть на открытие выставки. Сначала охрана и сотрудники музея их не пропускали на открытие экспозиции, но впоследствии пикетчики все-таки прошли в зал.

Выставку открыл один из заместителей главы облгосадминистрации. После открытия и ознакомления с экспозицией сторонники КПУ начали громко убеждать собравшихся в том, что «это все ложь, бандеровщина, национализм, и все сфабриковано». Подняв шум, пикетчики затем успокоились и, убедившись в том, что их услышали, разошлись.

Указанная выставка, по данным пресс-группы Управления СБУ, организована по инициативе Международного благотворительного фонда «Украина 3000», Киевской городской организации Всеукраинского общества «Мемориал» им. Василия Стуса и Отраслевого государственного архива СБУ.

Экспозиция демонстрирует историю борьбы украинцев за свою государственность, преступный механизм, масштабы и последствия репрессий 1920-1930-х годов. Также на выставке освещены события сороковых годов на западных землях Украины, в частности репрессии и депортации мирного населения в отдаленные районы СССР, ход послевоенных репрессий в отношении бывших военнопленных, места крупнейших захоронений репрессированных.

Выставка будет работать до 19 марта.