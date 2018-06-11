Авиамаршрут Киев – Тель-Авив: третий - не лишний, но есть вопросы

22-23 февраля 2010 года уполномоченные органы Украины и Израиля договорились увеличить количество назначенных авиаперевозчиков с двух до трех на маршруте Киев - Тель-Авив с каждой стороны и количество рейсов с 14 до 21 в неделю с конца марта. Учитывая запланированную отмену визового режима между нашими государствами, стать третьим перевозчиком на данном маршруте представляется желанным для авиакомпаний, ранее не имевших возможности туда летать. Как сообщила Госавиаадминистрация, третьим перевозчиком на маршруте стала авиакомпания «Международные авиалинии Украины», подавшая заявку на выполнение данного рейса еще до достижения договоренности о третьем перевозчике - лицензию на полеты по маршруту «Киев-Тель-Авиа» компания «МАУ» получила еще 18 февраля. Таким специфическим образом, она дополнила список из компаний «Аэросвит» и «Донбассаэро», который выполняют полеты на указанном рейсе. При этом, положенный согласно нормативным документам Министерства транспорта и связи конкурс почему-то проведен не был. Это тем более удивительно, так как стало известно, что на выполнение рейсов на данном маршруте претендует как минимум еще один крупный украинский авиаперевозчик – компания «Днеправиа», подавшая заявку на выполнение рейсов Киев - Тель-Авив на следующий день после переговоров в Израиле (также выполнять рейсы «Киев-Тель-Авив» претендует авиакомпания «Роза Ветров»). Как считает председатель правления «Днеправиа» Сергей Ткаченко, процедура выбора третьего назначенного перевозчика на данном маршруте была нарушена со стороны Госавиаадминистрации. О том, что компания намерена предпринимать, он рассказал в интервью УНИАН.

Для нас то, что произошло с направлением Киев – Тель-Авив, удивительно и не понятно. Во первых, сам факт того, что, у МАУ еще за несколько дней до подписания межправительственного соглашения относительно увеличения перевозчиков до трех появилось в лицензии это направление. Как же можно давать разрешение на выполнение рейса еще до заключения межправительственного соглашения о его введении? Это не корректно, на наш взгляд . Одно это уже говорит о том, что МАУ ведет не совсем честно свой бизнес, с точки зрения конкуренции. То есть, МАУ не становится перевозчиком, потому что была отобрана как компания, предложившая лучший продукт для пассажира, с лучшими условиями, качеством перевозок и конкурентной ценой, а договаривается об этом каким-то кулуарным непрозрачным образом. В то же время, я считаю, что «Днеправиа» имеет свои весомые преимущества, и мы подали свою заявку на это выполнение полетов по направлению «Киев-Тель-Авив» сразу же после того, как стало известно о результатах подписанного межправительственного соглашения, - 24 февраля.

То есть, по Вашему мнению, были допущены нарушения со стороны Госавиаадминистрации в процедуре выбора третьего перевозчика на маршрут Киев - Тель-Авив?

Я считаю, что - да. Как минимум, должен быть проведен соответствующий конкурс. Процедура (назначения третьего перевозчика – УНИАН) была закрытой и непрозрачной, положенный в таких случаях конкурс проведен не был. Конкурентной борьбы за маршрут не было по причине того, что госорган предпочел «назначить» на него конкретную авиакомпанию. То есть, хотя наша заявка на получение рейса была направлена, никаких ответов по этому поводу мы не получили, и не понятно, что будет дальше. У нас есть информация, что МАУ получила лицензию, то есть, стала «назначенным» перевозчиком на этом направлении, но каких-то пояснений , почему мы не можем претендовать на маршрут, мы не получили. Но мы бы очень хотели получить это назначение, и будем за него бороться.

Какой должна была быть процедура назначения?

Я думаю, прежде всего, после опубликования авиационными властями тезисов межправительственного соглашения, должно было пройти какое-то время для то, чтобы заинтересованные авиакомпании подали свои заявки на участие в конкурсе на данный маршрут, как сделала это «Днеправиа» - на следующий день после подписания соглашения. Понятно, что каждая авиакомпания может предоставить свои сильные аргументы. что-то свое. На основании этих заявок авиационные власти должны были уже открыто выбрать лучшего перевозчика, на конкурсной основе. То есть, ту компанию, которая может предоставить лучшие условия для пассажиров.

Какие аргументы Вы приводите относительно назначения «Днеправиа» на данный маршрут?

Мы можем обеспечить высокий комфорт для большего количества пассажиров. Прежде всего, у нас много внутренних рейсов, за счет которых мы можем «подвезти» пассажиров под рейс Киев-Тель-Авив из других регионов, состыковать рейсы. Мы – крупнейший перевозчик в том плане, что касается внутренних рейсов, и можем доставить пассажира в Киев практически из любого региона Украины. Например, в случае с МАУ, из того же Ужгорода, Черновцов, Ивано-Франковска пассажир будет вынужден либо брать отдельный билет «Днеправиа» и лететь в Киев, либо добираться в столицу на поезде, а затем брать билет и лететь в Тель-Авив. Но при этом он потратит больше средств в сравнении с тем, что мог бы потратить, если бы ему авиакомпания продала «сквозной» билет Ужгород-Тель-Авив с пересадкой в Киев. У нас преимущества как минимум в этой части. Понятно, что рейс Ужгород - Тель-Авив не будет открываться, но за счет нашего рейса Ужгород-Киев мы можем этого пассажира доставить до Тель-Авива, предложив при этом, я думаю, более конкурентную цену. То есть, перераспределив наши доходы на внутренних и на международных рейсах, мы смогли бы сформировать лучший по цене продукт. МАУ в большинстве случаев могут забирать только киевского пассажира либо того, кто на чем-то добрался до Киева.

Кроме того, «Днеправиа» не останавливается в своем развитии. В прошлом году у нас рост пассажиропотока составил 46% (в отличие от многих отечественных авикомпаний), мы регулярно улучшаем качество обслуживания пассажиров, предоставляем новый сервис. К примеру, планируем открыть рейс Днепропетровск - Тель-Авив в летнем расписании, с Киев - Тель-Авив пока, как видите, это не удается, и не по нашей вине…

По Вашему мнению, решение относительно третьего перевозчика на маршруте Киев – Тель-Авив еще может быть пересмотрено?

Авиационные власти Украины имеют полномочия аннулировать любую лицензию. То есть, технически это может быть пересмотрено.

Почему, по Вашему мнению, процедура назначения третьего перевозчика произошла таким образом?

Здесь как-то тихо, незаметно для всех было сделано. Данная ситуация происходит в момент смены власти у нас в стране, я в принципе, связываю допущенные чиновниками нарушения именно с этим. Если бы была устойчивая, нормальная ситуация, я думаю, что подобного просто не произошло бы, потому что только при сменах власти возможна такая подозрительная ситуация. По большому счету, прежде всего, основная задача авиавластей Украины – следить, чтобы на рынке была добросовестная конкуренция. Потому что, если конкуренция недобросовестная, предоставляются кому-либо необоснованные привилегии, то в этой ситуации нарушается логика функционирования рынка вообще. Недобросовестная конкуренция имеет свои последствия – страдает качество, а значит, в конечном итоге недовольным остается пассажир.

Что авиакомпания намерена предпринимать в данном случае, как-то бороться за маршрут?

Мы не получили это направление, и как будут развиваться дальнейшие события, можно только гадать, но я хочу сказать, что прежде всего мы будем бороться, будем апеллировать к властям, к правоохранительным органам. Кроме того, учитывая то, что дело касается межправительственного соглашения, надо еще подумать, как будет выглядеть Украина в этой ситуации в глазах другого государства. То есть, если Украина так поступает со своими отечественными компаниями, о чем можно говорить в отношении иностранных авиакомпаний? Есть масса вопросов. Если нас здесь не услышат, тогда будем апеллировать к другой стороне межправительственного соглашения, ведь там две стороны: Израиль и Украина. К тому же, нужно учесть еще одну особенность, и думаю, авиаперевозчики рассчитывают на это: в ближайшее время в отношениях с Израилем планируется введение безвизовый режим. Понятно, что облегчение возможности выехать за границу (без визы), увеличит пассажиропоток на этом направлении, и рассчитывают на это все, кто занимается авиаперевозками. Ведь при отмене визового режима в первое же время пассажиропоток по нашим прогнозам увеличивается на 15-20%, дальше еще будет расти.

Однако «Днеправиа» уже предприняла какие-то шаги или вы ведете переговоры с Госавиаадминистрацией?

3 марта 2010 года мы обратились с иском в Киевский окружной административный суд относительно неправомерных действий Госавиаадминистрации, подали жалобу в Генпрокуратуру, Киевскую транспортную прокуратуру. Мы также обращались в Госавиадминистрацию, однако официального ответа или разъяснений там мы не получали. Комментариев у нас никаких нет, мы не знаем, будут ли какие-то действия в Минтрансе по этому поводу.

Я считаю, что «Днеправиа» - достойная компания для выполнения этих рейсов. Все это в заявке в Госавиаадминистрацию на участие в конкурсе по выполнению рейсов «Киев-Тель-Авив» мы подробно изложили.

Светлана Гончарова