Идея создания в Севастополе СЭЗ пользуется поддержкой на Банковой

Идея создания в Севастополе свободной экономической зоны получила поддержку в Администрации Президента Украины.

Об этом заявил председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН вчера на заседании рабочей группы по реализации проекта создания в Севастополе СЭЗ, сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации.

По утверждению С.КУНИЦЫНА, идея создания СЭЗ в Севастополе не забыта, напротив, она получила поддержку в Администрации Президента. «Недавно в Киеве побывал мой первый заместитель Владимир КАЗАРИН, он провел ряд рабочих встреч в Администрации Президента, передал документацию по СЭЗ. Она вызвала огромный интерес у первого заместителя главы Администрации Ирины АКИМОВОЙ», - отметил С.КУНИЦЫН.

Теперь, добавил он, последует переформатирование рабочей группы по СЭЗ, в которую должны войти представители уже нового Кабинета министров Украины.

«Следующий шаг - будем вместе отрабатывать проект закона по СЭЗ. В связи с этим мы готовим письмо на имя Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Работа по созданию СЭЗ продолжается», - сказал С.КУНИЦЫН.