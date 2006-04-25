Черновецкий запретил блокировать колеса

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поступил в интересах меньшинства, запретив блокировать колеса автомобилей, владельцы которых нарушили правила парковки, считает член политсовета партии «Батькивщина», депутат Киевсовета от БЮТ Михаил БРОДСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе М.БРОДСКОГО, по его словам, «ЧЕРНОВЕЦКИЙ поступил в интересах меньшинства. Ведь подавляющее большинство киевлян, как пешеходов, так и водителей, страдают от неправильной парковки, от лиц, которые оставляют свои авто в неразрешенных местах, создавая препятствия дорожному движению и аварийно-опасные ситуации».

М.БРОДСКИЙ напомнил, что вопрос создания необходимого количества паркингов в столице затрагивался им еще с 2003 года. «Это действительно серьезная проблема для Киева, - подчеркнул он. – Однако нарушать правила дорожного движения не разрешено никому, и блокирование колес припаркованных в неразрешенных местах автомашин было существенным предупреждением тем, кто позволял себе создавать неудобства тысячам жителей столицы».

Как напомнили в пресс-службе, в 2005 году решением Киевской городской государственной администрации коммунальному предприятию «Киевдорсервис» было поручено использовать специальные устройства для блокирования колес автомобилей, владельцы которых нарушили правила парковки.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля 2006 года Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил административный иск Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО к КГГА и признал незаконным распоряжение о блокировании колес автомобилей в не установленных для парковки местах.

Решение суда касается распоряжения городской администрации №1996 от 28 октября 2005 г. „О мерах по упорядочению отстоя транспортных средств на проезжих частях улиц города Киева”.