Налоговая поймала директора ООО за фиктивные расходы в отчете

Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Кировоградской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 3,5 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в области.

Директор общества с ограниченной ответственностью подал в налоговую инспекцию бухгалтерские отчеты, в которых отметил взаимоотношения с тремя другими предприятиями, и отнес к общим финансовым расходам сумму свыше 9 млн. грн. Предприятия оказались фиктивными и даже не находились по месту регистрации.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

В целом в январе-феврале 2010 года работниками налоговых органов Кировоградской области разоблачено уклонение от уплаты налогов на сумму 13,1 млн. грн.