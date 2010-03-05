США введет в обращение новую 100-долларовую купюру

Новая 100-долларовая банкнота будет представлена американцам и всему миру 21 апреля 2010 года. Об этом сообщается в пресс-релизе на специальном сайте, посвященном выпуску американских банкнот нового образца, передает Лента.ру.

В презентации будут участвовать министр финансов США Тимоти ГАЙТНЕР, казначей Роза РИОС и председатель Федеральной резервной системы Бен БЕРНАНКЕ.

Новая купюра будет введена в обращение, чтобы обновить ее систему защиты от подделок. Правительственные органы США проведут большую информационную кампанию, нацеленную на знакомство граждан с новой банкнотой к тому времени, когда она будет пущена в оборот. Информационные материалы о ней будут доступны для скачивания с сайта с 21 апреля.

100-долларовая банкнота является самой крупной из тех, что находятся в свободном обращении. Около 2/3 всех таких купюр циркулируют за пределами США.

Дизайн 100-долларовой банкноты в прошлом менялся более 10 раз. Последние изменения произошли в 1996 году. Ожидалось, что очередное обновление произойдет в конце 2008 года, но этого не случилось.