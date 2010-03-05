В госказначействе открыт спецсчет для взносов на 65-летие Победы

В Государственном казначействе для Государственного комитета по делам ветеранов открыт специальный регистрационный счет для зачисления средств, поступающих от физических и юридических лиц с целью организации и проведения мероприятий по подготовке и празднованию 65-й годовщины освобождения Украины от нацистских захватчиков и Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины.

Счет открыт во исполнение распоряжения Кабинета министров от 17 февраля 2010 года № 235-р „О дополнении Плана мероприятий по подготовке и празднованию 65-й годовщины освобождения Украины от нацистских захватчиков и Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов”.

Реквизиты:

Код ЗКПО 35531754

Специальный счет № 31250276221127

В ГУ ГКУ в г. Киеве

МФО 820019

Получатель средств - Государственный комитет Украины по делам ветеранов.