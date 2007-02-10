В Киеве жена убила мужа и выбросилась с 7-го этажа

8 февраля в дежурную часть Деснянского районного управления поступило сообщение оператора „02", что в одном из домов жена убила мужа и сразу же выбросилась с 7-го этажа.

В ходе проверки информации стражи порядка выяснили, что муж и жена нигде не работали, однако почему-то имели возможность жить в большой трехкомнатной квартире. К тому же мужчина еще и сильно выпивал, часто обижал жену так, что ей приходилось убегать от него голой на улицу и просить соседей о помощи. В тот злосчастный день мужчина, как всегда, вернулся домой пьяный и с порога полез в драку.

Терпение женщины лопнуло. Она избрала для самозащиты металлическую наковальню. Нанесла ею численные удары мужчине по голове. Когда же после приступа, не контролированного гнева пришла в сознание, то поняла, что совершила убийство.

Написала две записки, в одной из которых созналась в содеянном, попросила прощения и дописала, что жить ни она, ни муж больше не хотели. В другой написала, где дома находятся деньги и вещи для их с мужем похорон. За пять минут до того, как выброситься с балкона 7-го этажа, позвонила по телефону своему сыну и сообщила, что отец мертв, и попрощалась с сыном.

Нашли женщину на карнизе над выходом из подъеда. Когда же обнаружили в квартире труп мужчины, то увидели, что она уже приготовила его к похоронам.

Магнолия-ТВ