Черновецкий готовит лодки, чтобы перевезти тысячи киевлян в детсады

В случае паводка в Киеве жителей подтопленных районов будут отселять в общежития и детские сады.

Об этом пишет газета «Сегодня» (№ 48 от 3 марта).

Первый заместитель начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Иван ГАВРИЛЮК сообщил о том, что сейчас мэрия закупает лодки и составляет список улиц, жителей которых, возможно, придется эвакуировать. Предварительно известно, что в общежития, детсады и школы на время переедут несколько тысяч человек.

«Это жители одноэтажных домов в прибрежной зоне Днепровского, Деснянского, Дарницкого, Голосеевского и Подольского районов, а также Рыбальского острова», - сказал И.ГАВРИЛЮК.

Как будут корректировать в связи с этим учебный процесс, тоже еще неизвестно. Уже готовятся договора с фирмами, которые будут подвозить к местам расселения горячее питание.

Кроме того, по информации газеты, на Киевском море начали спускать воду - ежедневно на 2-3 см. Уровень воды в водохранилище сейчас в норме - 102,2 м относительно уровня Балтийского моря. Если уровень будет выше 103 м - море может переливаться, а ниже 101 м - могут остановиться турбины Киевской ГЭС, и электростанция перестанет работать. Власти говорят, что ежедневно проверяют состояние насосных станций и дамбы.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 марта уровень воды в Днепре в районе Киева поднялся на 489 сантиметров. При этом критической точкой для начала паводка является уровень 715 см. В случае возникновения паводка в Киеве в связи с весенним таянием снега, уровень воды превысит критическую точку паводка на 2,5 метра.