Сумская и Курская области договорились войти в еврозону

На территории Сумской и Курской (РФ) областей планируется создать еврорегион «Ярославна». Такой договоренности достигли сегодня во время встречи в Сумах председатель Сумской облгосадминистрации Павел КАЧУР и заместитель губернатора Курской области - председатель комитета внешнеэкономических связей администрации Курской области Геннадий ПЛОХИХ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской ОГА, П.КАЧУР и Г.ПЛОХИХ согласовали основные организационные моменты завершающего этапа создания еврорегиона "Ярославна". Учредительную конференцию и подписание соглашения о создании еврорегиона планируется провести 23 марта.

По словам П.КАЧУРА, подписание соглашения "станет крупным событием не только для двух областей, но и для сотрудничества между обеими странами".

В свою очередь, Г.ПЛОХИХ отметил, что деятельность в направлении создания еврорегиона проходит под эгидой министерств иностранных дел Украины и Российской Федерации. "Учредительные документы по созданию еврорегиона «Ярославна» уже прошли юридическую экспертизу обеих сторон, а также Совета Европы", - отметил Г.ПЛОХИХ.

Собеседники выразили надежду, что функционирование еврорегиона значительно расширит сотрудничество соседних областей в экономическом, промышленном, культурном, спортивном, экологическом направлениях.

***Еврорегион является одной из форм сотрудничества между территориальными общинами или местными органами власти пограничных территорий двух и больше государств. Его деятельность направлена на координацию совместных усилий и осуществление согласованных мероприятий в различных сферах жизнедеятельности в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права для решения общих проблем.