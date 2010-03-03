Дела об отравлении Ющенко и убийстве Гонгадзе передали в другие руки

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО в понедельник, 1 марта, принял решение забрать наиболее резонансные дела у курировавшего их заместителя генпрокурора Николая ГОЛОМШИ и передать в Главное следственное управление, которое курирует другой заместитель генпрокурора — Виталий ЩЕТКИН.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает газета "Сегодня" (3 марта).

Данную информацию изданию подтвердили вчера в Генпрокуратуре. "Знающие люди передали: последние пару дней и сам МЕДВЕДЬКО, и ЩЕТКИН сидят в кабинетах, обложившись кучей томов уголовных дел. Вероятно, идет интенсивное изучение упомянутых выше резонансных дел (например, дела об убийстве Георгия Гонгадзе или отравлении Виктора ЮЩЕНКО) для определения, насколько верно и активно они расследовались прежними следственно-оперативными группами. Дальше, очевидно, будут оргвыводы, возможно, замена следователей и, самое главное, не исключены совершенно неожиданные повороты в самой фабуле дел", - пишет газета.

Издание отмечает, что последние несколько лет дело об отравлении В.ЮЩЕНКО расследовала бригада «важняков» Генпрокуратуры под руководством Галины КЛИМОВИЧ. В 2006 году расследование перешло под кураторство заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА.

«Сегодня» стали известны подробности первого совещания (от одного из его участников-силовиков), которое Р.КУЗЬМИН тогда собрал с представителями разных ведомств (СБУ, МВД). Доклады поразили заместителя генпрокурора, отмечает газета. «Оказалось, расследуется только одна версия - что отравили В.ЮЩЕНКО 5 сентября 2004 года на ужине у тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА. КУЗЬМИН тогда заявил, мол надо составить много версий и расследовать каждую, постепенно отметая неподтвердившиеся, пока не останется единственная. В ходе совещания якобы встал сотрудник СБУ и сказал, мол, мы нашли косметологическую клинику, где за неделю до отравления (с целью омоложения) побывал ЮЩЕНКО, побеседовали с врачом. И все… Дескать, ходу этой версии не дали «сверху». КУЗЬМИН в итоге назначил срок, неделю, разработать все версии, составить планы и доложить. Но ничего не вышло. Через пару дней КУЗЬМИНУ приказали передать дело под кураторство Николаю ГОЛОМШЕ (будто бы эта инициатива исходила непосредственно от Президента ЮЩЕНКО, который сказал генпрокурору МЕДВЕДЬКО - КУЗЬМИН молодой, горячий, может напортачить, пусть расследует более спокойный человек). С тех пор каких-то подвижек в деле об отравлении не было. Теоретически можно ожидать, что будет новый, радикальный поворот дела, вплоть до того, что отравления не было вовсе», пишет газета.

В то же время высокопоставленный источник издания в правоохранительных органах считает, что это спорный вопрос. По его мнению, резких поворотов по делу об отравлении экс-Президента и по другим делам, связанным с В.ЮЩЕНКО, может и не быть. «ЮЩЕНКО, в отличие от ТИМОШЕНКО, не является для новой власти раздражающим фактором, - сказал источник. - Поэтому его оставят в покое. По-другому может быть, только если В.ЮЩЕНКО вдруг сойдется с Ю.ТИМОШЕНКО и начнет игру против Виктора ЯНУКОВИЧА. Но это предположить пока трудно. Также не прогнозирую я и каких-либо дел конкретно против ТИМОШЕНКО. Из нее не будут делать жертву. А вот против ее ближайшего окружения, таких как ТУРЧИНОВ, например, дела могут возбуждаться после проведения обещанного аудита деятельности правительства ТИМОШЕНКО. Расследовать тут есть что, и результаты могут быть очень впечатляющими».