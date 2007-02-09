Каддафи пообещал Бойко ливийскую нефть

Муамар КАДДАФИ

Сегодня лидер Ливии Муамар КАДДАФИ принял украинскую делегацию во главе с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.БОЙКО после встречи отметил, что беседа «была очень плодотворной, и с обеих сторон было отмечено стремление строить двухстороннее сотрудничество».

«Встреча вселяет оптимизм в то, что отношения будут полезными для обеих стран», - сказал министр.

При этом Ю.БОЙКО добавил, что «при всех трудностях, мы договорились с ливийским правительством, что начнем работать… КАДДАФИ были даны конкретные указания, чтобы возобновить отношения, возобновить договоры».

Ю.БОЙКО также выразил надежду, что в ближайшее время «мы начнем добывать нефть и поставлять зерно в Ливию».

Уже через полгода Украина и Ливия ощутят значительное увеличение товарооборота между обеими странами, - подчеркнул министр топлива и энергетики Украины.

Как сообщал УНИАН, министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО 7 февраля прибыл с рабочим визитом в Великую Социалистическую Народную Ливийскую Арабскую Джамахирию для обсуждения вопросов сотрудничества двух стран в нефтегазовой сфере. В составе украинской делегации - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимир ШЕЛУДЧЕНКО, первый заместитель министра промышленной политики Украины Владимир РЫЖОВ, советник премьер-министра Украины Константин ГРИЩЕНКО, советник Президента Украины Александр ЗИНЧЕНКО и др.

Справка УНИАН. 10 октября 2004 года НАК «Нафтогаз Украины» и Национальной нефтяной корпорацией Ливии (National Oil Corporation of Libya) подписали соглашение о разделе продукции. Соглашение до сих пор не ратифицировано правительством Ливии. Срок действия соглашения будет составлять на добычу нефти - 30 лет, добычу природного газа - 25 лет.

Ливия по доказанным запасам нефти (5 млрд. тонн легкой низкосернистой нефти) входит в пятерку стран Африки - членов ОПЕК. Она является основным поставщиком сырой нефти на европейские рынки.

Доказанные запасы природного газа Ливии составляют 1,3 трлн. куб. м. Газовый потенциал страны практически не используется, ежегодная добыча составляет лишь 7 млрд. куб. м.

На данное время открыто лишь 25% потенциальных запасов нефти и газа Ливии.