Во Франции умерла Галина Хоткевич

Во французском городе Гренобле умерла Галина ХОТКЕВИЧ – младшая дочь выдающегося украинского писателя, музыканта и общественно-политического деятеля Гната Хоткевича.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, Г.ХОТКЕВИЧ, уроженка Харькова, ушла из жизни 26 февраля 2010 года.

Согласно завещанию Г.ХОТКЕВИЧ, ее прах будет смешан с землей ее родной усадьбы в поселке Высокий близ Харькова, а частица - с землей могилы ее матери - Платониды Хоткевич, которая похоронена в Ивано-Франковске. Также, согласно завещанию, в Украину будет перевезена ее авторская коллекция писанок.

3 марта в 9 часов утра по среднеевропейскому времени, Г.ХОТКЕВИЧ будут отпевать, в 11 часов ее тело будет кремировано в Гренобле, сообщили в пресс-службе.

После обретения Украиной независимости Г.ХОТКЕВИЧ через полвека вынужденной эмиграции сразу приехала на Родину, в Харьков. С начала 1990-х и до 2008 г. она ежегодно бывала не только в Харькове, а также в Киеве, Львове, Ивано-Франковске. По ее инициативе бывший дом Гната Хоткевича, конфискованный сразу после его ареста в 1938 г., был возвращен под музей его имени, основан Международный конкурс исполнителей на украинских музыкальных народных инструментах в Харькове, основан Фонд национально-культурных инициатив имени Гната Хоткевича. Г.ХОТКЕВИЧ положила начало изданию произведений своего отца, которые были запрещены при советской власти.

По словам мужа Г.ХОТКЕВИЧ, священника Украинской Автокефальной Православной Церкви во Франции, о. Александра КОЗАКЕВИЧА, бывшего харьковчанина, в последние годы Г.ХОТКЕВИЧ посвятила себя искусству изготовления писанок. Авторское собрание писанок она завещала перевезти также в Украину, в дом-музей своего отца в Харьковской области.