Киевсовет выставляет на аукцион 7,7 га земли
13:22, 09 февраля 2007Общество
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Планируют построить малоэтажные жилые дома
Киевский городской совет принял решение о продаже на земельных торгах 7,7 га земли на ул. Радистов, 73, что в Деснянском районе.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли вчера депутаты Киевского городского совета во время пленарного заседания.
Как отмечается в решении, на указанном земельном участке планируется построить малоэтажные жилые дома.
Главному управлению земельных ресурсов поручено организовать подготовку проекта землеустройства указанного участка и других сопроводительных документов для выставления ее на аукцион.
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