Киевсовет выставляет на аукцион 7,7 га земли

Киевский городской совет принял решение о продаже на земельных торгах 7,7 га земли на ул. Радистов, 73, что в Деснянском районе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли вчера депутаты Киевского городского совета во время пленарного заседания.

Как отмечается в решении, на указанном земельном участке планируется построить малоэтажные жилые дома.

Главному управлению земельных ресурсов поручено организовать подготовку проекта землеустройства указанного участка и других сопроводительных документов для выставления ее на аукцион.